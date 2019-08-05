C 5 августа 2019 года в Подмосковье официально не осталось районов – последний, Ленинский район, стал Ленинским городском округом. Всего за четыре года с момента старта административной реформы в Подмосковье вместо более чем 360 муниципальных образований появилось 64 городских округа с единой администрацией, главой и советом депутатов. Обозреватель РИАМО вспомнила, как проходила административная реформа в регионе, и что получили в результате реформы жители области.

Цели реформы

Пять лет назад в Подмосковье насчитывалось 378 муниципальных образований, в том числе: 36 городских округов, 36 муниципальных районов, 114 городских и 192 сельских поселения.

Сложное административно-территориальное деление привело к снижению управляемости этими территориями. К тому же, между городом и районом часто возникали конфликты, а более половины муниципалитетов были признаны финансово несостоятельными.

В сложившейся ситуации губернатор Московской области Андрей Воробьев инициировал реформу системы управления муниципальными образованиями. По задумке властей, Московская область должна была стать более централизованным и компактным в управлении регионом.

Еще одна важная задача – сокращение чиновничьего аппарата, который в Подмосковье зашкаливал, за счет упразднения местных администраций и советов депутатов поселений, а также более эффективное распределение бюджетных средств.

Первые «экспериментальные» городские округа появились в области гораздо раньше официального старта реформы. Некоторые муниципалитеты перешли на централизованную модель управления еще в 2004 – 2006 годах. Так, в 2004 году, все населенные пункты Химкинского района, в том числе город Сходня, вошли в состав города Химки, а в 2005 году Химкинский район был наделен статусом городского округа. В том же году был образован городской округ Балашиха, куда вошли 13 населенных пунктов бывшего Балашихинского района.

С 1 января 2006 года городским округом стал Домодедовский район. Все поселки городского типа были включены в черту города, а ранее существовавшие на территории района сельские округа были ликвидированы. Все 148 сельских населенных пунктов бывшего Домодедовского района были подчинены непосредственно администрации городского округа.

Создание городских округов было оправдано и позволило комплексно развивать крупные территории Подмосковья. За 10 лет городской округ Домодедово стал самым динамично развивающимся в регионе, прирост бюджета округа составляет от 10% до 30% ежегодно. По данным областных властей, за эти годы экономика городского округа выросла в 10 раз, а инвесторы принесли в казну более 200 миллиардов рублей.

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Суть реформы и первые «ласточки»

© Администрация Реутова

Формат района предусматривает, что у каждого, даже самого небольшого населенного пункта, входящего в состав района, есть свой глава, администрация и совет депутатов.

В городском округе все иначе: у входящих в его состав населенных пунктов нет собственного руководства. На весь округ – единая администрация с главой, а также единый совет депутатов. Таким образом, центральный город района после преобразования фактически становится административным центром городского округа.

В рамках административной реформы в области появился еще один вид муниципальных образований – города областного подчинения. По закону Московской области, чтобы получить такой статус, город должен быть экономическим и культурным центром, иметь развитую промышленность либо научно-производственный комплекс, развитую социальную инфраструктуру, а также население не менее 50 тысяч человек. Такой статус на сегодняшний день получили 17 городов, среди них – Жуковский, Дзержинский, Долгопрудный и другие.

Городские округа в Московской области образовывались так: сначала в районе проходили публичные слушания, затем свое согласие давал совет депутатов и Мособлдума. В каждом районе процесс создания округа проходил с учетом особенностей каждой территории.

В 2014 году был образован городской округ Королев, который объединился с городом Юбилейным. В том же году в состав городского округа Балашиха вошел город Железнодорожный. Появившийся в результате этого городской округ Балашиха стал самым многочисленным населенным пунктом Московской области. А городской округ Королев – самым большим наукоградом в России, с численностью населения более 220 тысяч человек.

В 2015 году городские округа были сформированы на территориях Егорьевского, Каширского, Мытищинского, Озерского, Серебряно-Прудского и Шаховского муниципальных районов. Также в 2015 году городской округ Климовск и Подольский район стали новым городским округом Подольск.

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Новые названия и историческая справедливость

Как правило, в ходе реформы сохранялись привычные исторические названия. Например, появился городской округ Егорьевск вместо прежнего Егорьевского района, Истра – вместо Истринского района.

При этом один муниципалитет поменял название – Ногинский район в 2018 году стал Богородским городским округом. По мнению местных властей, тем самым была восстановлена историческая справедливость, ведь до 1930 город Ногинск назывался Богородском и был центром Богородского уезда. Считается, что город назвали Богородском в память о чуде Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, случившемся здесь в XII веке. По другой версии, город получил свое название благодаря расположенной рядом церкви Успения Богородицы. Так или иначе, местности вернули историческое название, и большинство жителей поддержали эту инициативу.

Административная реформа позволила довести до конца инициативы, которые обсуждались в Подмосковье несколько десятилетий назад. Так, объединить с районом город Орехово-Зуево планировали еще в 1997 году. Однако позиция местной администрации тогда не позволила реализовать эту идею. Наконец, в 2019 году был образован большой Орехово-Зуевский городской округ, в который вошел и городской округ Ликино-Дулево. По мнению властей, новый округ обладает хорошим потенциалом, а объединение пользу жителям.

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Миллиарды экономии

Выступая с традиционным посланием к жителям в начале 2019 года, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что административная реформа позволила значительно сэкономить на бюрократических расходах. По его словам, «преобразования сберегают порядка 3,5 миллиарда рублей ежегодно».

В каждом случае укрупнения подмосковных муниципалитетов, в первую очередь, отмечалась финансовая выгода для бюджета региона. В некоторых поселениях траты на чиновников достигали 50% местного бюджета.

Например, городской округ Шаховская в результате объединения сократил численность чиновников и технического персонала на 60%, что позволило сохранить около 26 миллионов рублей.

Масштабные изменения коснулись и «большого» Подольска, в котором число муниципальных чиновников сократили в три раза – с 900 до 300 человек. В Королеве после объединения с Юбилейным также более чем в 2,5 раза сократилось число чиновников – с 600 с лишним до 239.

В Озерах сокращение позволило сэкономить около 50 миллионов рублей. В Талдомском городском округе на чиновниках сэкономили 70,5 миллионов рублей, а в Люберцах – порядка 350 миллионов, что составляет более трети местной казны. Около 150 миллионов рублей планируют экономить ежегодно в Ленинском городском округе, который получил статус городского округа самым последним.

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Плюсы для жителей

Высвободившиеся благодаря административной реформе средства власти Московской области направляют на развитие городских округов, прежде всего – на первоочередные их нужды. Например, уже в первый год после образования городского округа Королев там удалось построить 15 детских садов, расселить 316 жителей аварийных домов, а также обеспечить 19 тысяч человек чистой водой.

Власти региона обещали жителям городских округов заметные изменения и в коммунальной, и в социальной сфере. Ожидается, что благодаря реформе медицинские и образовательные услуги для жителей Московской области станут гораздо доступнее и будут оказываться по единым высоким стандартам.

При этом все льготы для жителей сельских населенных пунктов сохранятся. Кроме того, жителям не требуется менять документы, в том числе паспорт, СНИЛС, ИНН, свидетельства о собственности на недвижимость и прочее.

В городских округах действует единая тарифная политика. Поэтому жители Климовска, например, в 2018 году заметили снижение платежей за воду, когда убыточный климовский водоканал объединился с крупным подольским.

Выгода от создания городских округов ощущается и в сфере транспорта, так как в границах округа проезд на общественном транспорте стал фиксированным. Прежде пассажиры платили за километраж и пересечение соседних поселений. Так, билет из одной крайней точки Истринского района в другую стоил более 100 рублей. После создания городского округа поездка стала вдвое дешевле.