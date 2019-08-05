РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 авг. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в понедельник на оперативном совещании поручил рабочим устранить провал асфальта на улице Южная до 12 августа, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Ранее жители округа в соцсетях пожаловались на провал грунта у дома №28 на улице Южная.

«Сейчас там складируют мусор. Необходимо устранить провал до 12 августа», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что также жители попросили установить антипарковочные столбики возле остановки «Мальчики».