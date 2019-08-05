РИАМО - 5 авг. Более 500 участников могут принять участие в конкурсе «Лучший сыр России», который пройдет на фестивале «Сыр Пир Мир» в городском округе Истра, сообщил журналистам в понедельник подмосковный фермер-сыровар Олег Сирота.

Сырный фестиваль пройдет с 9 по 11 августа в деревне Дубровское городского округа Истра. Четвертый по счету фестиваль объединит 170 сыроваров и 300 фермеров из 35 регионов России, они представят 500 наименований продукции.

«Изюминкой фестиваля будет конкурс «Лучший сыр России». Этот конкурс - такой российский этап чемпионата по сырам. Победитель конкурса поедет на чемпионат по сырам в Италию. Мы ожидаем более 500 заявок на участие в этом конкурсе», - сказал Сирота.

Он отметил, что участников конкурса будут судить международные судьи, в том числе из Германии, Франции и Швеции.

Кроме того, на фестивале «Сыр Пир Мир» в городском округе Истра будет создана самая большая сырная карта России. На этой карте будут выложены все сыры всех производителей, которые приедут на мероприятие.