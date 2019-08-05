РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 авг. На дворовой территории по улице Суворова в Королеве установят новую детскую площадку по просьбе жителей, такое распоряжение дал глава города Александр Ходырев, работы планируют провести в 2020 году, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В понедельник Ходырев проверил результаты ремонта в подъезде дома №8А на улице Суворова. В подъезде по просьбе жителей художники расписали стены.

«Жители встретили с улыбкой и благодарностями за проведенный ремонт в подъездах. В процессе общения встал вопрос об установке небольшой детской площадки для маленьких детей во дворе. Недалеко находится хороший игровой комплекс, но жители попросили еще об одном. Внесли в план установки на следующий год», - сказал Ходырев.

Управляющая компания «Жилсервис» проводит работы по ремонту в подъездах. По просьбе жителей в некоторых из них художники расписывают стены. Рисунок согласовывается с жителями. В сентябре компания планирует провести конкурс на лучший подъезд.