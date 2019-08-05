РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 авг. В подмосковных Люберцах завершилась реорганизация городской больницы, сообщил в понедельник на оперативном совещании главврач медучреждения Дмитрий Старцев.

«С 30 июля прошла реорганизация, и теперь у нас Люберецкая областная больница. Поликнических подразделений стало 18», – сказал Старцев.

Он добавил, что жителей будут прикреплять к медучреждению автоматически.

По словам Старцева, за неделю через портал «Добродел» поступило шесть обращений, связанных с оказанием медпомощи не в полном объеме. Также жители жаловались на отсутствие вакцин от бешенства. Сейчас уже получено 50 доз.