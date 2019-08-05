РИАМО – 5 авг. Госжилинспекция Московской области 9 августа проведет вебинар по муниципальной услуге «Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение», говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Девятого августа с 15:00 до 16:00 Госжилинспекция Московской области проводит вебинар по муниципальной услуге «Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение», в ходе которого вы сможете задать интересующие вопросы по указанной услуге», – отмечается в материале.

Для принятия участия в вебинаре необходимо перейти по ссылке в указанное время.