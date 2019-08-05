РИАМО – 5 авг. Сотрудники Госжилинспекции Московской области на прошлой неделе выявили в ходе проверок более 2 тысяч нарушений жилищного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«С 29 июля по 2 августа 2019 года в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю Госжилинспекция Московской области выявила 2025 нарушений жилищного законодательства. Выдано 283 предписания об их устранении и составлено 273 протокола об административной ответственности», – говорится в сообщении.

Кроме того, за этот период инспекторы рассмотрели ранее возбужденные административные дела. По ним было наложено 289 штрафов на общую сумму 4 миллиона 335 тысяч рублей.

Больше всего протоколов на минувшей неделе жилищные инспекторы составили в городском округе Красногорск.

«Здесь за нарушения законодательства об энергоэффективности, несоблюдение лицензионных требований и неисполнение законных предписаний Госжилинспекции заведены 30 административных дел в отношении ООО «УК «Жилищный трест и К», ООО «ДЭЗ», ООО «УК ВЭРС», МУП «РСП» и ООО «Управление и эксплуатация недвижимости «Эталон», – сообщается в материале.

Жилищные инспекторы также обследовали состояние фасадов и тепловых контуров в 2055 многоквартирных домах. Нарушения теплового контура они обнаружили в 236 домах, больше всего их расположено в городском округе Подольск – 23.

Также инспекторы надзорного ведомства выявили местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб в 122 домах. Наибольшее их количество находится в городском округе Лосино-Петровский – 44.

Жилищные инспекторы выдали предписания на устранение всех нарушений, исполнение которых Госжилинспекция региона проверит в установленные сроки.