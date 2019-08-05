РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 авг. Региональное правительство и ООО «Технораст» заключили соглашение о дальнейшем развитии технопарка «Лидер» в поселении Малаховка Люберец, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Работа по поддержке и развитию бизнеса проводится в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева. На заседании межведомственной рабочей группы было заключено соглашение между региональным правительством и ООО «Технораст», оно направлено на развитие промышленного технопарка, расположенного на территории городского округа, газификацию производственных площадей», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что процесс газификации повлечет снижение себестоимости продукции и повысит ее конкурентоспособность.

«За счет реализации данного соглашения ежегодные доходы консолидированного бюджета области увеличатся на 22 миллиона рублей и составят 95 миллионов рублей», – отметил глава округа.

На сегодняшний день в технопарке «Лидер» создано 170 высокопроизводительных рабочих мест. Здесь производят медицинское оборудование: МРТ, рентген, УЗИ.