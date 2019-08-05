РИАМО - 5 авг. 28-летняя гражданка Нигерии, которая временно проживает в Москве из-за работы мужа, выбрала для родов Балашихинский родильный дом, у пациентки была серьезная патология, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Долгое время женщина не могла родить из-за серьезной патологии — все предыдущие беременности заканчивались выкидышем. Роддом в Балашихе она выбрала по причине того, что он носит международный статус «Больница, доброжелательная к ребенку».

«Один из приоритетов нашего учреждения – это естественные роды и поддержка грудного вскармливания с первых минут жизни малыша. Благодаря профессионализму наших врачей, в роддоме принимают естественные роды у мам, у которых предыдущие роды проходили с операционным вмешательством», - сказала главный врач Балашихинского родильного дома Наталья Алимова.

После обследований и непродолжительного наблюдения девушку приняли в роддоме Балашихи, где она и родила естественным путем четырехкилограммового мальчика. Роды и послеродовой период прошли для них легко. На пятые сутки гражданку Нигерии и ее долгожданного сына выписали домой.