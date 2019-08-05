Каждый рыбак здесь хочет одержать победу в конкурсе рыболовов и поймать рыбу мечты. Настоящим трофеем тут считаются карпы, которые обильно населяют водоем. Важное условие для победы – наживка. Участники запаслись прикормкой по своему рецепту: шариками из семян подсолнечника и конопли, кукурузой и даже сырым картофелем. Есть у них и свои ритуалы.