© РИАМО
, Антонина Матвеева
На территории подмосковного парк-отеля «Орловский» 3 августа состоялся пятый фестиваль семейной рыбалки от радио «Комсомольская правда». Взрослые и дети смогли не только посоревноваться в рыбной ловле, но и поучаствовать в кулинарном квесте, протестировать новинки автопрома, смастерить фруктовый букет и потанцевать на пенной дискотеке. Корреспондент РИАМО посетила фестиваль и узнала, чем еще он привлекает туристов.
© РИАМО
, Антонина Матвеева
Вооружившись счастливыми удочками, на берегу речки Людовны на фестиваль собрались десятки рыбаков. Почти каждый приехал с командой поддержки – семьей и приятелями по хобби. Большинство из них собирается на мероприятии, которое проводит радио «Комсомольская правда», уже в пятый раз.
© РИАМО
, Антонина Матвеева
Среди них есть как профи, так и обычные любители, которые решили провести выходной со своими близкими. Рыбачат тут и жены, и дети – на берегу то и дело можно было встретить резвых мальчишек, в чьи сети попались карпы, окуни и карасики.
© РИАМО
, Антонина Матвеева
Главной «фишкой» мероприятия стала возможность превратить рыбалку в семейный праздник, поэтому неподалеку от речки расположилась большая площадка с интерактивами. Там гостей развлекали пираты-аниматоры, угощали мороженым и учили танцевать твист. Для желающих сохранить яркие воспоминания обустроили яркую фотозону, оформленную в морском стиле.
© РИАМО
, Антонина Матвеева
Каждый рыбак здесь хочет одержать победу в конкурсе рыболовов и поймать рыбу мечты. Настоящим трофеем тут считаются карпы, которые обильно населяют водоем. Важное условие для победы – наживка. Участники запаслись прикормкой по своему рецепту: шариками из семян подсолнечника и конопли, кукурузой и даже сырым картофелем. Есть у них и свои ритуалы.
© РИАМО
, Антонина Матвеева
«Рыбалка началась с первыми петухами, в пять утра. За сегодня поймал уже семь плотных рыбин, но не всем так повезло. Мой секрет заключается в терпении и счастливых крючках. Главный конкурент на победу, мой десятилетний сын», - шутит один из участников Иван.
© РИАМО
, Антонина Матвеева
Но не только соревновательный дух помогает рыбакам наполнять сети – весь улов можно закоптить прямо в отеле и полакомиться речным деликатесом всей семьей. Ближе к полудню многие посетители фестиваля предпочли рыбалке бесплатные мастер-классы, что каждый год являются настоящим магнитом для гостей.
© РИАМО
, Антонина Матвеева
Свои стенды представили художники с программой о морских приключениях, обучавших малышей абстрактной живописи, а также флористы, которые помогали их мамам создать букет из цветов, рябины и яблок.
© РИАМО
, Антонина Матвеева
Самая большая очередь образовалась возле палатки с кулинарным квестом. Участники соревновались в закваске капусты и изготовлении домашнего майонеза, а еще освоили необычный лайфхак – как варить уху без плиты.
© РИАМО
, Антонина Матвеева
Отцам семейств больше всего по душе оказался тест-драйв продукции мирового автопрома. Многие из них с удовольствием рассекали по бездорожью на новенькой Subaru и брали с собой маленьких попутчиков.
© РИАМО
, Антонина Матвеева
Перед столь ожидаемым вручением призов, все рыбаки должны были взвесить свой улов у судей. На эффектное зрелище собрались посмотреть почти все гости фестиваля – каждый рыбак выгружал из сетей килограммы карпов.
© РИАМО
, Антонина Матвеева
Самые удачливые получили призы от «Комсомольской правды». Награждал победителей на главной сцене в каждой из номинаций сам генеральный директор радио Александр Чепель.
© РИАМО
, Антонина Матвеева
В этом году Сергею Полторанину удалось выловить самую маленькую рыбку весом в 20 граммов. Самая длинная рыба в 37,5 сантиметра оказалась на крючке у Артема Ермошина. Условное второе место за самый большой улов почти в 27 килограммов взял Сергей Евтушенко, а «рыболовный «Оскар» за самую тяжелую рыбу почти в 1,5 килограмма достался Сергею Малову.
© РИАМО
, Антонина Матвеева
Каждый из них получил сертификаты на крупные суммы от различных фирм, съедобные букеты и многое другое. Победителю достался сертификат на 100 тысяч рублей, который можно использовать для покупки товаров по уходу за садом.
© РИАМО
, Антонина Матвеева
Завершился фестиваль новой порцией веселья – гости отправились к берегу на дискотеку, где танцевали с хлопьями, вылетающими из пенной пушки.
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