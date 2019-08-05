РИАМО - 5 авг. На четвертом сырном фестивале «Сыр Пир Мир» в городском округе Истра будет создана самая большая сырная карта России, сообщила в понедельник журналистам руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

«В этом году мы готовим сюрприз. Так как приезжают фермеры со всей страны, то у нас будет огромная, самая большая сырная карта России. На этой карте будут выложены все сыры всех производителей, которые приедут на фестиваль», – сказала Галкина.

Она отметила, что каждый гость сможет продегустировать сыр с этой карты.

Сырный фестиваль состоится в Подмосковье с 9 по 11 августа. Он будет проходить при поддержке правительства Московской области на сыроварне Олега Сироты в деревне Дубровское городского округа Истра.

Ранее подмосковный фермер-сыровар Олег Сирота сообщал, что более 300 фермеров и сыроваров привезут порядка 100 тонн сыра на всероссийский фестиваль «Сыр Пир Мир». На фестивале также будут представлены колбасы, хлеб, молочная продукция, мед, квас и множество других продуктов.