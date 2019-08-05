РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 авг. В парке имени Виктора Талалихина в Подольске 11 августа пройдет спортивный фестиваль ко Дню физкультурника, во время мероприятия можно будет сдать нормы ГТО, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

«Жителей Подольска 11 августа в 12:00 приглашают на спортивный фестиваль, посвященный Всероссийскому дню физкультурника. В программе спортивные состязания и мастер-классы; сдача норм ВФСК ГТО; легкоатлетический забег и праздничный концерт», – говорится в сообщении.

Также в этот день пройдет выставка ретроавтомобилей и мототехники, будет также организовано катание на лошадях, лазертаг, розыгрыш ценных призов.

Организаторы приглашают приходить на праздник всей семьей и окунуться в атмосферу спорта и праздника.