РИАМО - 5 авг. В Подольске ограничили движение пешеходов на путепроводе на улице Комсомольская из-за ремонта, однако транспорт ходит по нему без изменений, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Актуальную информацию об изменении схемы дорожного движения на объекте разместят на информационных щитах, а также на официальном сайте и в социальных сетях ГБУ «Мосавтодор».

«Путепровод длиной 168 метров является единственным быстрым и удобным способом пересечь железнодорожные пути в восточной части города Подольска как для водителей, так и пешеходов», — отмечается в материале.

В настоящее время на объекте выполняется разборка декоративных стенок и ремонт лестничных сходов. Следующим этапом специалисты приступят к ремонту опор мостового сооружения.

Также дорожные службы отремонтируют опоры и балки, асфальтобетонное покрытие, переустроят тротуары и лестничные сходы, гидроизоляцию, установят новые металлические барьерные ограждения и перила. Все работы планируется завершить в конце 2020 года.

Всего в Московской области в этом году запланировано отремонтировать свыше 26 искусственных сооружений. С адресным списком ремонта можно ознакомиться на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области: