РИАМО - 5 авг. Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» стартовала в преддверии нового учебного года в Подмосковье, ее проводит Московская областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

Акция направлена на оказание помощи семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, находящимся в социально опасном положении.

«Начало нового учебного года – это сложный и одновременно радостный период, требующий немалых затрат на его подготовку. Согласно данным правительственной комиссии по профилактике правонарушений, ежегодно более 2,5 тысяч семей испытывают трудности в приобретении школьных принадлежностей, формы и иных предметов, необходимых к началу учебного года», – сообщила Забралова.

По ее словам, до 30 августа приглашаются все желающие принять участие в благотворительной акции и помочь тем, кто в этом действительно нуждается.

Она также добавила, что информация об имеющейся потребности в приобретении одежды и обуви детям размещена на сайте комиссии (в разделе – акция «Собери ребенка в школу»), также можно оказать помощь в приобретении канцелярских принадлежностей, которые будут переданы нуждающимся.