РИАМО – 5 авг. Двое обвиняемых по делу о массовых беспорядках 27 июля во время несогласованной акции в центре Москвы арестованы по решению суда, сообщает РИА Новости.

«Пресненский районный суд Москвы арестовал Владислава Барабанова, седьмого обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве», – говорится в сообщении.

Барабанов обвиняется по части первой статьи 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и части второй статьи 212 (участие в массовых беспорядках») УК РФ.

Также суд заключил под стражу восьмого обвиняемого по данному делу – студента МГТУ имени Баумана Даниила Конона. По данным следствия, своим примером молодой человек «побуждал собравшихся участвовать в массовых беспорядках», игнорировал законные требования полицейских, а также вышел на проезжую часть, перекрыв движение.

На Тверской улице 27 июля прошел несанкционированный митинг. По данным ГУ МВД России по столице, за различные правонарушения на акции протеста были задержаны более тысячи человек. Уголовное дело по следам событий возбудили по статье о массовых беспорядках.

В деле девять обвиняемых – Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Кирилл Жуков, Алексей Миняйло, Евгений Коваленко, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев.

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