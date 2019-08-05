РИАМО - 5 авг. В Наро-Фоминске 10 и 11 августа пройдет первый объединенный кулинарный фестиваль, в рамках которого продемонстрируют свою продукцию и производители продуктов питания, и заведения общественного питания, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Мероприятие пройдет на площади Свободы, на территории торгово-развлекательного центра «Воскресенский пассаж». Как отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, в России подобных фестивалей, одновременно для производителей и предприятий – где всем будет дана возможность наладить сотрудничество – пока не проводилось.

«Для Московской области уникальность мероприятия состоит в том, что к участию будут приглашены производители и предприятия попарно от каждого муниципального образования Московской области, и в рамках этого партнерства предприятия должны будут готовить блюда из продуктов, предоставленных производителями своего муниципалитета. То есть фестиваль будет своего рода соревнованием, по окончании которого определят победителей», — рассказал Посаженников.

Производители и предприятия представят себя не традиционными наскучившими стендами, а своими реальными рабочими местами. Таким образом, все гости «Калейдоскопа еды» смогут в одном месте увидеть все этапы приготовления необычных блюд.

«Проведением такого фестиваля мы хотели бы привлечь внимание жителей региона к производителям продуктов питания и предприятиям общественного питания, работающим на территории Московской области», — подчеркнул министр.

Он добавил, что со стороны бизнеса к данному сектору привлекаются производства Московской области и розничная торговля.

Ожидается, что по итогам фестиваля будет налажен диалог производителей продуктов питания и предприятий общественного питания, для дальнейшего плодотворного сотрудничества и создан каталог производителей продуктов питания и предприятий общественного питания на сайте министерства – для всех предприятий торговли, как Московской области, так и России.

Торжественное открытие фестиваля состоится в 14:00, площадка будет работать все выходные до 21:00. Для гостей мероприятия будет открыта парковочная зона.