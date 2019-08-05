РИАМО - 5 авг. Научно-методический совет в Мосгорнаследия определился с предметом охраны деревянного дома, построенного в начале XX века архитектором Лазовским для купцов Страховых, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Здание является объектом культурного наследия и представляет из себя уникальный памятник деревянного зодчества, украшенный необычной резьбой. Оно находится по адресу: улица Гастелло, дом 5.

«Предмет охраны – важнейшая информация об объекте культурного наследия. Эксперты проводят целый ряд исследований, чтобы определить, какие именно элементы памятника являются уникальными и требуют сохранения», - сказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

В будущем, во время разработки проектов реставрации, специалисты будут опираться на предмет охраны, чтобы оставить неизменным исторический облик памятника.

У дома Страховых на улице Гастелло самыми интересными элементами являются уникальный резной навес, мансарда и общая авторская отделка фасада. Дом был оформлен в стиле сказочного терема. Это чувствуется и во внутреннем декоре, которые удалось сохранить до наших дней — лепные потолки и печи, оконные и дверные проемы.

Все уникальные архитектурные детали исторического дома были включены в предмет охраны.