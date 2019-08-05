РИАМО - 5 авг. Московское управление ФАС обнаружило признаки антиконкурентного соглашения, заключенного с целью поддержания цен при проведении сразу пяти аукционов ряда заказчиков на выполнение работ по изготовлению бланков строгой отчетности и другой спецпродукции, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

В аукционах приняли участие ООО «БизнесБланкСервис С» и ООО «Принт-Сервис». К незначительному снижению цены на аукционах привел отказ указанных компаний от конкурентной борьбы друг с другом.

«Общая начальная (максимальная) цена контрактов по аукционам составила 17,9 миллиона рублей, при этом ООО «БизнесБланкСервис С» заключило четыре контракта на общую сумму 15,6 миллиона рублей, а ООО «Принт-Сервис» был заключен один контракт на сумму 1,8 миллиона рублей (снижение контрактов составило от 1% до 7,7% от начальной цены)», – поясняется в материале.

Возбуждено дело по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 закона «О защите конкуренции» в отношении ООО «БизнесБланкСервис С» и ООО «Принт-Сервис».

Ответственность за заключение антиконкурентного соглашения предусмотрена частью 2 статьи 14.32 КоАП и влечет наложение административного штрафа в размере до 50% от начальной стоимости торгов для юридических лиц и до 50 тысяч рублей для руководителей организаций.