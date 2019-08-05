РИАМО - 5 авг. Более 300 фермеров и сыроваров привезут порядка 100 тонн сыра на всероссийский фестиваль «Сыр Пир Мир», который пройдет с 9 по 11 августа в городском округе Истра, сообщил журналистам в понедельник подмосковный фермер-сыровар Олег Сирота.

«В этом году благодаря поддержке комитета по туризму, Натальи Галкиной (руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра – ред.) и Андрея Воробьева (губернатор Подмосковья – ред.) мы смогли организовать рекордный фестиваль. К нам уже едут 300 фермеров и сыроваров со всей России, которые везут 100 тонн сыра», – сказал Сирота.

Он отметил, что на фестивале также будут представлены колбасы, хлеб, молочная продукция, мед, квас и множество других продуктов.

Сырный фестиваль состоится в Подмосковье с 9 по 11 августа. Он будет проходить при поддержке правительства Московской области на сыроварне Олега Сироты в деревне Дубровское городского округа Истра.

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