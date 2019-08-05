РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 авг. В родильном доме подмосковного Королева 7 августа будущим родителям расскажут о партнерских родах, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Занятия «Школы мам» проходят в Королевском роддоме бесплатно с 16:00 до 17:00.

«Заключительная лекция «Партнер в родах» пройдет 7 августа, ее проведет доула, помощник в родах Анжелика Бинкина. Следующий курс лекций начнется в сентябре, с 12 по 25 августа роддом будет закрыт на мойку», – сказал представитель горбольницы.

На лекции расскажут о роли будущего папы в родах, как помогать женщине, как влияет присутствие помощника на исход родов, варианты и степень участия в родах, которые может выбрать супруг. Будущие мамы узнают о программе «Мягкие роды в Королевском роддоме».

На лекцию необходимо предварительно записаться по телефону: 8(965)104-34-93.