РИАМО - 5 авг. К 1 сентября подмосковные семьи получат опережающую выплату детских пособий, это поможет родителям подготовить детей к новому учебному году, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«В связи с подготовкой детей к новому учебному году традиционно мы осуществляем опережающую выплату ежемесячного денежного пособия на детей. В первую очередь мы делаем это для удобства родителей. В августе этого года ежемесячное пособие на детей поступит получателю в двойном размере – за август и за сентябрь, а уже следующая выплата детского пособия состоится только в октябре 2019 года», – сказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Многодетные семьи в Московской области могут получить выплату за приобретенную школьную форму в размере 3 тысяч рублей на обучающегося ребенка. Данную выплату уже оформили на 12 735 детей из многодетных семей.

Также семьям, которые получают федеральную ежемесячную выплату при рождении первого ребенка, выплаты за июль и август будут произведены в августе 2019 года.

Размеры ежемесячных пособий на детей составляют: до полутора лет – 2273 рубля; от полутора до трех лет – 4333 рубля; от трех до семи лет – 1137 рублей; от семи и старше - 570 рублей; на детей одиноких матерей: до полутора лет – 4546 рублей; от полутора до трех лет – 6606 рублей; от трех до семи лет – 2273 рубля; от семи и старше – 1136 рублей.