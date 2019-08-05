РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 авг. На минувшей неделе в ЕДДС подмосковных Люберец поступило свыше 7 тысяч звонков от жителей округа, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор службы Виталий Богданов.

«За минувшую неделю в ЕДДС-112 поступило 7041 обращение, из них 569 – на «горячую» линию администрации. В том числе, на телефон «горячей линии» – 24 вопроса по ЖКХ и 10 – по экологии», – сказал Богданов.

Он добавил, что в ЕДС ЖКХ за неделю поступило 4 871 обращение. Из них 369 касались обслуживания домов, 45 –освещения, 589 – работы МособлЕИРЦ.