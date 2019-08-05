РИАМО - 5 авг. Инвесторам дадут возможность построить автосервис на территории нынешней промзоны в Зеленограде, под его строительство город выставил на торги участок площадью 0,54 гектара, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества города Москвы.

Участок расположен в промышленной зоне Алабушево. С потенциальным инвестором по итогам торгов заключат договор аренды сроком на 3 года 2 месяца.

«Общая площадь объекта строительства не должна превышать 8,6 тысячи квадратных метров, при этом число этажей не должно быть больше четырех, но допускается строительство одного подземного этажа», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 6,121 миллиона рублей. Потенциальные инвесторы могут подать заявки на участие в торгах до 23 сентября. Торги по объекту назначены на 26 сентября 2019 года.