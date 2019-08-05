РИАМО - 5 авг. Фестиваль парков Подмосковья, который прошел 3 августа в парке «Пехорка» в Балашихе, собрал свыше 30 тысяч зрителей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. На совещании был отмечен высокий уровень организации седьмого смотра-конкурса «Парки Подмосковья», итоги которого были подведены 3 августа. Церемония награждения победителей прошла в Балашихе на территории Центрального парка культуры и отдыха «Пехорка». В число лауреатов смотра-конкурса вошли шесть общественных пространств – в Одинцове, Солнечногорске, Ступине, Озерах, Клину и Королеве.

«Фестиваль парков прошел в этот раз в «Пехорке», его посетило более 30 тысяч жителей. Тема благоустройства – это национальный проект президента, и мы активно продолжаем менять общественные пространства. Это воспринимается очень положительно жителями», – сказал Воробьев.

По его словам, задача властей – дальше качественно и результативно продолжать работу по благоустройству общественных пространств.

«Здесь, конечно, большая ответственность министра благоустройства, глав территорий, чтобы все было учтено, чтобы объекты сдавались вовремя. Программа достаточно обширная. Мы на прошлой неделе были в Рошале. Очень важно в нашей работе, когда в центре города вместо пустыря рождаются парки, которые наполнены детьми, появляются детские площадки, велодорожки. Самое главное – эти парки работают не только в летний период, они являются круглогодичными, всесезонными», – добавил Воробьев.

По поручению губернатора с 2013 года в Московской области реализуется комплексный проект благоустройства парковых территорий. С этой целью сформирован региональный парковый стандарт, устанавливающий основные требования и параметры, необходимые для создания привлекательных, качественных, безопасных и комфортных условий для отдыха жителей и гостей региона. За это время было создано 20 новых и благоустроено 62 существующих парка, их общая площадь увеличилась в три раза, а посещаемость – в восемь раз.

Воробьев отдельно подчеркнул, что программа благоустройства общественных пространств ведется в Подмосковье с обязательным учетом мнения жителей.

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