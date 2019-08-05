РИАМО - 5 авг. В преддверии международного Дня светофора в Москве подсчитали количество аукционов по светофорным объектам — конкуренция в этой сфере в столице выросла в 1,5 раза, говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике.

Так, с начала годы по итогам торгов было заключено 36 контрактов с подрядчиками на установку или поставку светофорных объектов. А, как уточняется в материале, такой объект может содержать до 30 светофоров.

«Среднее количество участников закупок на поставку и установку светофорных объектов выросло с трех в прошлом году до четырех в этом», - сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Установка светофорных объектов способствует снижению аварийности и повышению безопасности. Светофоры жизненно необходимы на крупных перекрестках. Поэтому рост конкуренции в сфере закупок светофорных объектов очень полезно для жителей столицы. Оно способствует повышению качества выполняемых работ.

Рост числа добросовестных поставщиков в городских закупках обусловлен тем, что они становятся прозрачнее и понятнее.