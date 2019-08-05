РИАМО – 5 авг. Подмосковная волейболистка команды «Заречье-Одинцово» Татьяна Юринская в составе сборной России завоевала путевку на Олимпиаду-2020 в Японии, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

4 августа для женской волейбольной сборной России состоялся решающий матч группы Е мировой олимпийской квалификации в Калининграде против сборной Кореи. В составе команды выступала спортсменка «Заречье-Одинцово» Татьяна Юринская.

«Россиянки уступали соперницам 0:2 по сетам и 18:22 в третьей партии, но смогли довести встречу до тай-брейка и одержали верх. Итоговый счет – 3:2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11). Победа над кореянками обеспечила сборной России попадание на Олимпийские игры 2020 года в Токио», – говорится в сообщении.

Руководит национальной сборной страны главный тренер подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» Вадим Панков.

«Поздравляю наших девушек с отбором на Олимпийские игры в Токио. Это была непростая игра, в которой российские спортсменки продемонстрировали свои лучшие качества и одержали волевую и заслуженную победу. <…> Наши волейболистки стали первыми представительницами командных игровых видов спорта, которым удалось завоевать путевки на Олимпиаду-2020», – отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.