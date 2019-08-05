РИАМО - 5 авг. В ходе пьяного застолья мужчина напал с ножом на собственную дочь в Коломенском городском округе, пострадавшую доставили в больницу, но она скончалась от полученных ран, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 4 августа в 14:10 из квартиры на улице Тимохина села Непецино Коломенского городского округа бригадой скорой помощи с проникающими колото-резаными ранениями доставлена и госпитализирована женщина 1988 года рождения, которая в 17:00 скончалась.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по Коломне ГСУ СК России по Московской области отец умершей 1960 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», заключил представитель пресс-службы.