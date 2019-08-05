РИАМО - 5 авг. Подмосковные власти внесли изменения в госпрограмму «Жилище» в интересах семей, у которых сразу родилось трое или больше детей, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В понедельник губернатор Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. Отдельное внимание было уделено изменениям в государственной программе Московской области «Жилище», которая регулирует в том числе, порядок предоставления жилищной субсидии многодетным семьям.

«У нас уже несколько лет действует программа по предоставлению субсидий на жилье семьям, в которых семь и более детей. Недавно в Балашихе был уникальный случай – родилось сразу четверо малышей. Я дал соответствующие указания по изменению государственной программы. Теперь в Московской области все семьи, в которых рождаются сразу три и более детей, будут получать жилищную субсидию», – сказал Воробьев.

По его словам, когда молодая семья сталкивается с рождением трех и более детей или когда в многодетной семье семеро детей – это доставляет родителям большие хлопоты.

«Наша задача быть рядом, оказать максимальную поддержку. Такая практика будет действовать все следующие годы», – подчеркнул Воробьев.

Ранее пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья сообщала, что в Московском областном перинатальном центре в Балашихе впервые на свет появились четверняшки. Для 32-летней роженицы эта беременность стала первой, при этом к методу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) она не прибегала.