РИАМО - 5 авг. Новый рекорд минимальной ночной температуры установлен в подмосковных Черустях, а минувшая ночь в столице стала самой холодной для начала августа на последние 60 лет, сообщается на сайте «Метеоновости».

В ночь на 5 августа за счет прояснений в облаках температура воздуха в регионе понизилась местами до рекордных значений. Так, в Черустях (на востоке Подмосковья) минимум температуры воздуха составил плюс 1,9 градуса, а в травостое было минус 2 градуса.

«Таким образом, для этого районы был установлен новый рекорд минимальной температуры. До этого он принадлежал 2001 и 2002 годам и составлял плюс 4,9 градуса», – говорится в сообщении.

В Москве минимальная температура на ВДНХ составила плюс 6,7 градуса. Это самая низкая температура воздуха не только за лето 2019 года, но и самая холодная ночь первой пятидневки августа за последние 60 лет.

Синоптики прогнозируют в Москве теплую вторую половину августа, показания термометров даже превысят нормальные значения. Средняя температура составит плюс 17-19 градусов – столько обычно бывает в июле.

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