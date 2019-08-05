РИАМО – 5 авг. Спортивно-праздничное мероприятие «ФизКультПривет», приуроченное ко Дню физкультурника, организуют на стадионе в Орехово-Зуеве 11 августа, сообщается на странице комитета по культуре и спорту Орехово-Зуевского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В честь Дня физкультурника в Орехово-Зуеве пройдет спортивно-праздничная программа «ФизКультПривет», на которой выступят местные танцоры и певцы, покажут шоу мыльных пузырей, организуют занятия по йоге и спортивному мечу», – говорится в сообщении.

В этот день также проведут соревнования по функциональному многоборью, в которых примут участие 10 команд спортивных клубов Орехово-Зуева.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, праздник состоится по адресу: город Орехово-Зуево, стадион на улице Бирюкова, дом №12А. Программа пройдет 11 августа, начало в 12:00.