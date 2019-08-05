РИАМО - 5 авг. Подмосковный Росреестр 7 августа организует горячую линию для консультации граждан по вопросам государственной кадастровой оценки недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

«Горячая телефонная линия состоится в управлении Росреестра по Московской области 7 августа 2019 года и будет посвящена государственной кадастровой оценке недвижимости», – отмечается в сообщении.

С 11:00 до 13:00 на вопросы жителей Подмосковья ответит заместитель начальника отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Екатерина Шувалова.

Телефон горячей линии: 8(499)148-92-70.