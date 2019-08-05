РИАМО - 5 авг. В Московской области с вечера понедельника до утра 6 августа объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. В Подмосковье его объявили 21:00 понедельника до 09:00 6 августа ожидается ветер и дождь.

Такой же уровень опасности погоды объявили в Костромской, Тамбовской, Липецкой, Рязанской, Воронежкой, Белгородской областях. В остальных областях ЦФО и в Москве предупреждение о погодной опасности не требуется.

В понедельник на территории Москвы и Подмосковья ожидаются северо-западный ветер со скоростью 11 метров в секунду, дождь и облачность, а максимальная температура не превысит плюс 17 градусов.

Атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 60%. Среднесуточная температура воздуха пока отстает от нормы на 6-7 градусов. Такая погода неблагоприятна для метеочувствительных людей.

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