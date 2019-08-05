РИАМО - 5 авг. В ходе торгов в столице инвестор приобрел участок земли на Лухмановской улице, на котором в будущем появится гаражный комплекс с торговыми объектами площадью свыше 27 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Изначально здесь планировалось только возведение гаражного кооператива, однако в ходе строительства инвестор решил расширить функционал здания – теперь там будут располагаться также торговые объекты, офисы и общепит.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 1 августа 2019 года согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории», – заявила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Инвестором выступает гаражно-строительный кооператив «Косино». Его представители приобрели на торгах земельный участок площадью 0,85 гектара на улице Лухмановская, дом №37.