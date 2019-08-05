РИАМО - 5 авг. В городском округе Луховицы объявлен конкурс на выполнение проектирования здания дошкольного образовательного учреждения в поселке Красная Пойма, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Детский сад на 140 мест» в поселке Красная Пойма», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Помимо групповых ячеек, в здании предусмотрено размещение пищеблока, спортивного и актового залов, медицинского кабинета, административных и вспомогательных помещений.

На прилегающей территории установят теневые навесы и оборудуют детские игровые площадки, будет выполнено озеленение. Особое внимание в ходе проектирования будет уделено комфортности и безопасности детского учреждения.

Проектирование и строительство предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет средств областного и муниципального бюджетов.

Плановое завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию запланированы в 2021 году.