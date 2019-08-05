РИАМО - 5 авг. В микрорайоне Рублево Москвы благоустроят спуск к реке, такое решение приняли по итогам встреч с жителями, во время благоустройства установят уличные тренажеры, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Восстановим газоны, посадим ивы, сирень. Также обустроим небольшую песчаную площадку, где можно будет поиграть в пляжный волейбол», – заявил глава управы района Кунцево Дмитрий Сапронов.

Дорогу к реке заасфальтируют. Во время благоустройства установят уличные тренажеры – брусья, доску для пресса и турник. Все работы планируется завершить до конца августа.

В 2019 году в районе обустроили еще один ведущий к воде спуск. Для жителей установили широкие лестницы. Вскоре здесь появятся перила.