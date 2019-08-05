РИАМО - 5 авг. В парке искусств «Музеон» открылась летняя читальня «Место книги» библиотеки имени Н.А. Некрасова, она будет работать до конца лета, посетители смогут бесплатно взять домой книги и настольные игры, а также поучаствовать в образовательных мероприятиях, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В фонде читальни около тысячи книг. Здесь можно найти классику и современные произведения, новинки документальной прозы и сборники детских рассказов и сказок. Также есть книги на английском языке», – говорится в сообщении.

Чтобы взять книгу из читальни домой, нужно получить читательский билет. Его оформят прямо в парке. В «Музеон» можно заказать бесплатную доставку любой книги из фонда библиотеки имени Н.А. Некрасова. Для этого необходимо найти интересующее издание в электронном каталоге на сайте. Единовременно выдадут до 15 книг на 30 дней.

В читальне будут проходить презентации и дискуссии. Кроме того, здесь планируется провести встречи с издателями и писателями. Читальня «Место книги» расположена справа от входа в парк со стороны Мароновского переулка. Она работает ежедневно с 13:30 до 22:00.