РИАМО – 5 авг. В деле о нападении сотрудников ФСБ на бизнесмена появились новые фигуранты, один из них, подозреваемый в организации разбоя, арестован судом Москвы, сообщает ТАСС.

Разбой в составе организованной группы совершили сотрудники ФСБ, имитируя оперативные мероприятия. Они похитили не менее 136 миллионов рублей.

«Следствие установило еще двоих фигурантов дела о разбое: арестован один из предполагаемых организаторов хищения, бывший сотрудник прокуратуры Жаров Константин Никифорович, освободившийся в этом году из колонии, а Борис Караматов скрылся от следствия и объявлен в розыск. Дмитрий Чувилин, давший показания на Караматова, проходит по делу как свидетель», - сказал источник в силовых структурах.

Он подчеркнул, что все перечисленные являются гражданскими лицами. После нападения Жаров получил 19 миллионов рублей и был задержан силовиками, когда пришел за похищенными деньгами в банк.

По данным следствия, Караматов мог убедить владельца похищенных денег привезти их в банк, где было совершено разбойное нападение.

5 июля Московский гарнизонный военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ. Еще два представителя службы безопасности сейчас находятся под домашним арестом по уголовному делу, возбужденному по части 4 статьи 162 («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере») уголовного кодекса РФ.