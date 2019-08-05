РИАМО - 5 авг. В садовом некоммерческом товариществе «Ожигово» в Троицком административном округе столицы произошел пожар, огонь охватил частный дом и хозпостройки, погиб один человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«Пятого августа в 10:47 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях <…> поступило сообщение о пожаре в СНТ «Ожигово», где происходило загорание одноэтажного частного дома, гаража и хозяйственной постройки», - говорится в сообщении.

В результате возгорания в СНТ погиб один человек.

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. В 11:18 огонь уже удалось локализовать, а в 12:16 пожар был ликвидирован.