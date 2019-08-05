РИАМО - 5 авг. Еще одна женщина заявила о том, что пострадала от действий лжемедика, делавшего аборты в клинике в центре Москвы, говорится в сообщении пресс-службы территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.

«На горячую линию территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области поступил звонок от женщины, пострадавшей от действий экономиста, представлявшегося гинекологом и проводившего всем желающим медикаментозные аборты без диагностики наличия и срока беременности», – отмечается в сообщении.

Пострадавшая обратилась в ООО «Евроклиник» для проведения УЗИ. Беременность пациентки была плановая и протекала без угрозы прерывания. Лжеврач, создав видимость проведения УЗИ, убедила пациентку, что беременность замершая, и ей необходимо немедленно принять препарат для прерывания беременности.

Также пострадавшей рекомендовали не обращаться в иные медицинские организации в случае осложнений после искусственного прерывания беременности.

Обращение пострадавшей будет передано в ГСУ СК РФ по Москве для приобщения к материалам уголовного дела.

Всем пациентам, пострадавшим от действий мошенников, проводивших аборты в помещении ООО «Евроклиник» по адресу: 3-я Тверская-Ямская улица, дом 21/23, рекомендуют обратиться с заявлением в следственный отдел по району Тверской ГСУ СК РФ по столице или в территориальный орган Росздравнадзора по городу Москве и Московской области.