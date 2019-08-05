РИАМО – 5 авг. В Московском Кремле 10 августа отменили развод пеших и конных караулов Президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы охраны РФ.

Мера связана со служебной занятостью военнослужащих.

«Десятого августа 2019 года церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России на Соборной площади проводиться не будет», – отмечается в сообщении.

Юбилейный, 15-й сезон церемоний развода пеших и конных караулов открыли в этом году в апреле. По традиции первое выступление военнослужащих Президентского полка прошло на Соборной площади Кремля.