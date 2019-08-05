РИАМО - 5 авг. На юго-западе Москвы сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже вещей у мужчины, которого они предварительно напоили спиртным с неизвестным веществом, сообщается на сайте МВД РФ.

По данным полиции, 42-летний житель столицы возвращался из кафе и познакомился с двумя мужчинами, которые предложили ему продолжить отдых. Сев в автомобиль, он вместе с одним из новых знакомых стал распивать алкоголь, после чего потерял сознание. Мужчина очнулся на автобусной остановке без личных вещей и денег.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции на Литовском бульваре по подозрению в совершении кражи задержаны двое мужчин в возрасте 36 и 53 лет», – отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). В квартире злоумышленников оперативники изъяли бутылки с алкоголем, а также мобильные телефоны и сим-карты.

Подозреваемых поместили под стражу. Полиция проверят их на причастность к другим сериям краж с аналогичным сценарием.