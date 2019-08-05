РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 авг. В подмосковных Люберцах за минувшую неделю покосили свыше 49 тысяч квадратных метров газона, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава городского округа Владимир Ружицкий.

«С 29 июля по 4 августа уборку улиц проводили 92 единицы спецтехники и 993 рабочих. Окошено свыше 49 тысяч квадратных метров газона», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что на минувшей неделе стартовали работы по благоустройству улицы Звуковая. Также за неделю вырубили 11 деревьев, опилили еще 23. Кроме того, вывезли свыше 16 кубических метров мусора с несанкционированных свалок.