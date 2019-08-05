РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 авг. С 1 сентября текущего года молодые семьи будут получать подарочный набор или денежные средства при выписке из Люберецкого родильного дома, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С сентября (2019 года - ред.) маме и ее новорожденному малышу при выписке из Люберецкого родильного дома подготовили подарок в виде брендированного набора «Я родился в Подмосковье», в него входят 53 предмета. Альтернатива набору – денежные средства в размере 20 тысяч рублей на покупку самого необходимого», – сказал Ружицкий.

По распоряжению губернатора Московской области такие наборы подготовили для всех семей, в которых ожидается пополнение после 1 сентября текущего года.

В состав подарочной коробки «Я родился в Подмосковье» входят пеленки, одежда для младенца, постельное белье, средства по уходу за матерью и ребенком и многое другое. В основном, это товары российского производства.

Кроме того, пациенток Люберецкого роддома при выписке ждут подарочные сертификаты на три бесплатных посещения бассейна, рассчитанные на маму и ее малыша.