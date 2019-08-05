РИАМО – 5 авг. Предприятие «Русский соболь», осуществляющее деятельность по продаже шкур пушных зверей в Пушкинском городском округе, оштрафовали на 100 тысяч рублей за невыполнение предписания о нарушении ветеринарного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В июле 2019 года была проведена проверка исполнения требований ранее выданного предписания об устранении нарушений ветеринарного законодательства в отношении ФГУП «Русский соболь». Организация осуществляет деятельность по разведению и выращиванию племенного молодняка зверей, производству и реализации шкур пушных зверей в Пушкинском городском округе.

«В сентябре 2018 года при проведении плановой проверки ФГУП «Русский соболь» управлением были выявлены нарушения ветеринарно-санитарных правил по организации и проведению дератизационных мероприятий; правил проведения дезинфекции и дезинвазии. Так, не выполнялся план противоэпизоотических мероприятий», – отмечается в сообщении.

Кроме того, на территории предприятия не поддерживался надлежащий санитарный порядок, допускалось скопление мусора, строительных материалов. «Русский соболь» был привлечен к административной ответственности в виде штрафа размере 10 тысяч рублей и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

«В июле 2019 года в результате проверки выявлено, что предписание управления в установленный срок не исполнено. Юридическое лицо не предприняло должных мер для устранения ранее выявленных недостатков», – уточняется в материале.

За невыполнение в срок предписания ФГУП «Русский соболь» привлечено управлением к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Выдано повторное предписание об устранении нарушений ветеринарно-санитарных требований и правил.