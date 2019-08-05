РИАМО - 5 авг. На юго-западе Москвы в районе Северное Бутово на улице Поляны столичная госинспекция по недвижимости нашла незаконно возведенное здание шиномонтажа площадью порядка 18 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

Здание находилось на участке, сданном в аренду на длительный срок под строительство и эксплуатацию автозаправочной станции с различными сервисами. Комплекс АЗС работал в строении площадью 160 квадратных метров, возведенной в соответствии с законом, а вот шиномонтаж оказался самовольной постройкой.

«Строение шиномонтажа по указанному адресу было возведено без надлежащего оформления разрешительной документации – владельцу не выдавалось разрешение на строительство данного объекта. Земельный участок использовался с нарушением, а здание шиномонтажа обладало признаками самовольной постройки», - сказал глава Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

В итоге, было решено освободить участок от постройки. Здание снесли, а оставшийся после него строительный мусор незамедлительно вывезли.