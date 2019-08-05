РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 авг. Свыше 270 пожаров зарегистрировали в подмосковном Красногорске с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы отдела надзорной деятельности по городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области.

«Отдел надзорной деятельности по городскому округу Красногорск сообщает, что за истекший период с начала 2019 года на территории Красногорского района произошло 279 пожаров, на которых погибло четыре и пострадало два человека», – говорится в сообщении.

Одной из причин возникновения пожара может стать взрыв бытового газа в жилье, в том числе вследствие неправильной установки газового оборудования. Этим должны заниматься исключительно специалисты после всех необходимых проверок.

«Если вы хотите сохранить безопасность себе и своим родным, ни в коем случае нельзя пользоваться неисправными газовыми приборами. Если в вашем доме или квартире запахло газом, как можно быстрее перекройте краны и прекратите подачу газа. Затем необходимо проветрить помещение и проследить, чтобы никто не пользовался открытым огнем», – заключается в сообщении.