РИАМО - 5 авг. Возле жилого дома в Войковском районе на севере Москвы девушку ранили ножом в живот, пострадавшую доставили в реанимацию, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве.

О ножевом ранении возле подъезда дома №52 по Ленинградскому шоссе сообщили в полицию 4 августа в 21:30 из службы спасения «112». Прибывшие сотрудники правопорядка обнаружили 25-летнюю девушку.

«Нарядом скорой помощи (пострадавшая – ред.) доставлена в медицинское учреждение и госпитализирована в реанимацию с колото-резаным ранением живота», – сообщил собеседник агентства.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проводя оперативно-разыскные мероприятия, осмотр места происшествия и судебную экспертизу. После окончания этих работ следователи решат вопрос о возбуждении уголовного дела.