РИАМО - 5 авг. Власти Москвы расчистили захваченный участок на Халтуринской улице, который был незаконно огорожен забором, что мешало местным автомобилистам, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

Специалисты ведомства осмотрели автомобильную парковку, которая и находится по указанному адресу, и обнаружили, что участок на 126 квадратных метрах огорожен забором, на установку которого не выдавали никаких разрешений.

«Земельный участок не сформирован и не поставлен на кадастровый учет. Ограничительное устройство на нем размещено незаконно. Были приняты меры по пресечению нарушения требований земельного законодательства», – сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

После проверки инспекции на территории был организован свободный проезд – незаконное ограждение было снесено.