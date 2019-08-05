РИАМО – 5 авг. Рэп на стихи русского поэта Александра Блока исполнили в усадьбе Шахматово городского округа Солнечногорск на уникальном празднике поэзии, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В муниципалитете на территории государственного мемориального музея-заповедника Дмитрия Менделеева и Александра Блока состоялся юбилейный 50-й праздник поэзии, который посетили поклонники творчества Блока, литературоведы, ученые, а также потомки Менделеева.

«На протяжении всего дня для гостей мероприятия работала образовательно-развлекательная программа. Каждый желающий мог посетить экспозиции и выставки в усадьбах Шахматово и Тараканово, экскурсии, литературно-музыкальную программу «Из истории блоковского Шахматова». Воспоминания о жизни поэта и его семьи в усадьбе Шахматово подхватили выступающие на сцене у поляны поэты, литераторы, ученые-блоковеды, авторы и исполнители песен и романсов на стихи поэтов Серебряного века», – отмечается в сообщении.

На южном балконе главного дома отдельную программу представили выпускники и студенты театральных вузов из студии «Живая суббота». Их выступление с программой «UnБлокеd» соединило артистов и зрителей в едином интерактивном творческом пространстве. Музыкально-поэтический перфоманс, как ребята сами его называют, отразил одну из сторон поэзии Блока.

В рубрике «Рэп и Блок» молодые таланты читали стихи поэта, показав в современной интерпретации, что творчество Блока – неиссякаемый источник вдохновения для подрастающего поколения.

Параллельно с развлекательной программой на территории усадьбы Шахматово были организованы площадка для детей с играми блоковского времени и занятием по плетению лошадки из травы, крокетная площадка и усадебная конюшня.