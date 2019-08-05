РИАМО - 5 авг. В Москве задержали подозреваемого в причинении ранее незнакомому мужчине травмы черепа в районе Марьино на юго-востоке столицы, в связи с этим возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Пострадавшего мужчину 1963 года рождения забрали с адреса: улицы Перерва, дом №11 и доставили в медицинское учреждение 3 августа в 12:23. Он получил проникающую открытую черепно-мозговую травму, ушибы мягких тканей головы и другие множественные раны.

«Нападавшего - безработного мужчину 1982 года рождения - задержали 4 августа в 10:00 по адресу: Новочеркасский бульвар, дом №10. Его изобличили в том, что он в результате возникших личных неприязненных отношений, в ссоре, используя предмет, похожий на топор, причинил потерпевшему указанные телесные повреждения и скрылся», — сказал собеседник агентства.

Следствие возбудило уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нападавшего задержали.